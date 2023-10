A pocos meses de haber sido mamá, posteó fotos y videos de altísimo voltaje

Tamara Bella dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram con su última publicación. Sorprendió al compartir una foto mostrando su espectacular figura apenas unos meses después de dar la bienvenida a su hija Bruna.La imagen, que rápidamente consiguió miles de likes, muestra a Tamara Bella posando con confianza en lencería blanca, resaltando su belleza y sensualidad. El posteo tenía como finalidad promocionar la marca de lencería a poco tiempo de que llegue el Día de la Madre, que la rubia pasará con sus hijas Renata y Bruna. Antes ya había posteado otras fotos y videos de altísimo voltaje.La presentadora se manifestó a través de su perfil de Instagram al subir una selfie en ropa interior tomada frente al espejo. “Brindo por mirarme y reconocerme, por aprender a valorarme, a cuidarme pero por sobre todas las cosas a amarme, así con este nuevo cuerpo en esa foto sin juzgarme, sin criticarme”.“Hoy me desperté sabiendo que es un nuevo comienzo para mí, que este es un nuevo punto de partida, que no voy a dejar que nadie me opaque, ni voy a dejar de brillar para complacer a otros”, sentenció segura de sí misma. Y continuó: “No voy a aceptar ninguna crítica ni voy a titubear a la hora de decir no”.En un repaso por los duros momentos que le tocó atravesar hasta ahora, indicó que “sin dudas” este año tocó fondo, pero valoró: “Fabriqué resortes para impulsarme más alto y tengo 2 motivos que no me dejan permanecer en él: Renata y Bruna, mis hijas”.