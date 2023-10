Guillermina Valdés habló de su romance con Joaquín Furriel

Joaquín Furriel se encuentra presentando una nueva película y, durante una entrevista, se atrevió a hablar sobre su nueva relación. Si bien ya había surgido el rumor hace algunas semanas, el actor contó por primera vez que está saliendo con Guillermina Valdés.



“Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente”, confesó Furriel.



Además, añadió en diálogo con La Nación que no tiene por qué ocultar su relación: “Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina”.



Por su parte, la ex de Marcelo Tinelli habló con Adrián Pallares y también confirmó esta relación: “Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses”.



Cuando el periodista le preguntó si quería agregar algo más, ella respondió que sí, que “es muy buena persona”.



En el programa contaron que ellos se ven en sus casas porque hasta ahora trataron de no mostrarse públicamente. Guillermina iba más a su casa porque ella vive en el mismo edificio que Marcelo Tinelli.