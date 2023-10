Cami Lattanzio dijo que Maxi Giudici y Juliana Díaz le “ofrecieron un trío”

Camila Lattanzio se refirió a la internación de Maxi Giudici, su excompañero de Gran Hermano 2022, y terminó haciendo una confesión sobre la propuesta hot que el cordobés le realizó junto a su novia, Juliana Díaz.



“Ese mismo día me dijo que era una hija de pu, me cag. . . la vida”, contó en el ciclo de Polémica en el bar, mientras que Gabriel Schultz la crucaba. “Si le mandaste los mensajes a Marcela Tauro…”, lanzó durante Polémica en el Bar.



Pero la rubia se defendió. “Yo no se los mandé. Que se yo. Se los mandó Juliana. Yo no me metí”, dijo, luego de ser señalada como la tercera en discordia en la separación de la pareja.



Pero cuando deslizaron que todo lo hacía por general prensa, fue por más. “Si a mí me encanta la cámara, no sabés las cosas que tengo para decir y para sacar, de Juliana, de Maxi”, se despachó.



“Esto arrancó en el cumpleaños de Mora. Seamos conscientes que me ofrecen un trío los dos”, aseguró, para apuntar hacia la expareja.



“Si yo le hubiera querido caer a su novio, si lo hubiera querido en la cama, lo habría tenido. Tengo acá el audio”, concluyó.

Fuente: Ciudad