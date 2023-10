La película que abrió el FICER, elegida para representar al país en los Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina llevó a cabo un evento vía streaming este lunes 2 de octubre a las 15 para anunciar qué película fue seleccionada para intentar participar en la próxima edición de los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional.La elegida fue Los delincuentes, dirigida por Rodrigo Moreno: la historia gira en torno a dos empleados bancarios, Morán (Daniel Elías) y Román (Esteban Bigliardi). Harto de que el dinero no le alcance, Morán concibe un plan: robar toda la plata de la entidad bancaria, ir preso y que Román le guarde el botín.La película fue la que abrió la edición 2023 del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se realizó el mes pasado en la ciudad de Paraná.También el filme había sido seleccionada para participar en la sección oficial en competencia Un Certain Regard, en el Festival Internacional de Cine de Cannes de este año. A su vez formó parte del programa del Festival Internacional de Cine de Nueva York de 2023 en la Selección oficial y del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2023, en la sección Centrepiece.El medio británico The Guardian escribió que la película recibió un puntaje perfecto de 5 estrellas sobre 5 comentando al respecto: "Si Pedro Almodóvar y Eric Rohmer se unieran para componer una larga y serpenteante película de atracos, podría ser así, pero hay algo en su extravagancia que la hace muy difícil de encajar en el género de atracos, o en cualquier género (...) Podría convertirse en un clásico de culto".Según Variety, la película se ubica entre "las 12 mejores" estrenadas en la 76° edición del Festival de Cannes.

“Les informamos que el día jueves 28 de septiembre, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina cerró la votación para elegir a la película que representará al país en la categoría mejor película internacional de los premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood. Una vez fiscalizada por la Escribanía D’Alessio, ya podemos dar a conocer la película que nos representará: Los delincuentes, dirigida por Rodrigo Moreno”, se lee en el anuncio oficial que el instituto compartió esta tarde en sus redes sociales.Ahora será el turno de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que deberá decidir si incluye a Los delincuentes en la gran noche de los Oscar 2024. El sueño, recién comienza.Rodrigo Moreno viene de familia de artistas: es hijo de los actores Adriana Aizemberg y Carlitos Moreno.Al momento de estar en la capital entrerriana para presentar su película en el FICER, Moreno dialogó con Elonce y expresó: “participar de la apertura está buenísimo, es espectacular, son esas cosas que a uno le sorprenden. Hay muchos eventos en todo el país y no todos tienen la calidad de programadores, de gente que organizar el FICER, el criterio, la amabilidad, la organización, es todo de primera”.La película “es sobre un robo a un banco, se inscribe dentro de ese género, solo que es un robo atípico. Es una película que se estrena el 26 de octubre en todo el país por la plataforma Movie, que tiene una mirada sobre un tipo de cine que recomiendo, saliendo un poco de lo que ofrecen las plataformas más convencionales”.“Se filmó en Buenos Aires y Córdoba, es un elenco muy grande. Tiene la participación un poco hetérea de dos poetas paranaenses: Juan L. Ortiz y Ricardo Salarrayan”.Sobre su experiencia, indicó que “hago películas hace varios años. Esta película terminó siendo la más importante, sin que yo me lo propusiera. Se presentó en el Festival de Cannes, que es como el máximo festival para el cine. Ahora va a San Sebastián, Toronto, Nueva York, Londres, está circulando por todo el mundo. Es algo que no me propuse y sucedió. Hice la película que quise, me llevó cuatro años, en el medio estuvo la pandemia”.“No sé que enseñanza me deja esto, pero me propuse hacer lo que realmente quería, seguir mi intuición y capricho me llevó al mejor lugar de mi carrera, estoy agradecido por eso”, finalizó.¿Cuáles eran las otras candidatas al Oscar?En total había cuatro filmes que se encontraban en carrera:Blondi, cuya trama sigue el día a día de una madre joven y su hijo adolescente. Blondi (Dolores Fonzi), es quien encarna a la protagonista, que se comporta como la mejor amiga de Mirko (Toto Rovito), su hijo.Fue exhibida por primera vez en el BAFICI, compite en San Sebastián y ya está en plataformas. Está dirigida por Fonzi, que debuta como realizadora y comparte el guion con Laura Paredes.El rapto: De Daniela Goggi, tiene en el centro de la escena a Julio (Rodrigo de la Serna) que, tras el fin de la dictadura militar, regresa del exilio y piensa hacerse cargo de los negocios de la familia adinerada, que maneja su padre (Jorge Marrale), pero cuando su hermano (Germán Palacios) es secuestrado, se pone al hombro las negociaciones y se mueve en las altas esferas del Gobierno de entonces.Puan: Marcelo Pena (Marcelo Subiotto) es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la sede de la calle Puan. Cuando fallece otro profesor, su mento, empieza un concurso para ver quién toma su lugar.Los que se presentan son dos: Pena y Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), quien viene de triunfar en Europa. El elenco lo completan Julieta Zylberberg, Mara Bestelli, Alejandra Flechner, Andrea Frigerio y Héctor Bidonde, entre otros.