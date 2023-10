El último pedido de Silvina Luna que será cumplido por Fernando Burlando

A un mes de la muerte de Silvina Luna, el último pedido que hizo sigue más vigente que nunca entre sus seres queridos y Fernando Burlando, en quien confiaba plenamente. En una entrevista, el abogado aseguró que se la pasa escuchando los audios que ella le envió desde la terapia intensiva del Hospital Italiano. Su deseo era contundente: hacer una serie sobre el Caso Lotocki, la cirugía que le arruinó la salud en 2011.



“Ella me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, comentó el letrado en diálogo con La Once Diez.



La pareja de Barby Franco también se refirió a la posibilidad de encarcelar a Aníbal Lotocki, que le inyectó metacrilato a sus víctimas: “Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso. Hay papers e investigaciones que demuestran que la sustancia que usó Lotocki genera todo lo que le ocurrió a Silvina y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión. Lo que se viene ahora es evaluar si frente a esta condena que existe y la gran cantidad de causas que hay abiertas en contra de Lotocki en plena investigación, no hay una situación de riesgo procesal”.



La ex Gran Hermano falleció el 31 de agosto al mediodía luego de casi tres meses internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, donde esperaba un trasplante de riñón. La autopsia confirmó que tenía durezas en varias partes del cuerpo, como la cervical, los glúteos y detrás de las rodillas. Ese material fue el que le puso el famoso cirujano, que también intervino a otras celebridades argentinas.