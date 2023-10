El debate presidencial tuvo un pico de 44 puntos de rating

El debate presidencial en Santiago del Estero tuvo un pico de 44 puntos de rating, sumando a todos los canales que lo transmitieron.El Trece, América TV y la TV Pública transmitieron en directo el debate, mientras que Telefé decidió mantener su programación habitual, al igual que El Nueve.Este evento generó una gran audiencia televisiva, algo que no estaba en los cálculos de los analistas y que refleja el interés de la gente por ver cómo se desenvolvían los postulantes en un escenario de ida y vuelta de argumentos.Esto amplió la diferencia entre Telefé y los demás canales, a pesar de que, en términos globales, los candidatos arrasaron en audiencia.Telefé mantuvo su liderazgo, aunque con números más bajos de lo habitual durante la primera media hora, pero siempre estando a la cabeza.A las 21:35, recién comenzado el debate, El Trece y TN hicieron 4,7 puntos, pero los superó Pasapalabra, que registró 5,8.Mientras que a las 22:50, sobre el cierre, Got Talent aventajó con un 7,3, respecto del 5,3 que mantenían El Trece y TN.Durante la primera hora del evento, los canales de televisión abierta en la Argentina que transmitieron el debate (TV Pública, eltrece y América), lograron un importante rating de 12,6 puntos.Esta cifra demuestra una amplia diferencia en comparación con los dos únicos canales que no transmitieron el debate, Telefé y El Nueve, los cuales sólo alcanzaron 6,1 puntos en conjunto.Un poco más de una hora de transcurrido el debate, la TV Pública pasó a ser la primera emisora de aire en el rating de audiencia, con 5 puntos.Esta señal fue seguida por eltrece, con 4,9, y América, con 2,7. En tanto, al momento de emitirse el programa Pasapalabra, Telefé era el canal más visto con 5,3 puntos.En este sentido, los canales de noticias que más puntos alcanzaron en la primera hora del debate fueron TN, con 7 puntos; C5N, con 6,4; seguido por LN+, con 5,6, según los números que difundió la cuenta Real Time, en la red social Twitter/X.