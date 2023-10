La salud de Charly García: “Está cuidado por toda la familia y recuperándose”

Volver a grabar y tocar

"Charly está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días”, confirmó Josi García Moreno, la hermana menor del músico y, por primera vez, brindó una entrevista en la que dio detalles sobre el estado de salud del músico.“Durante mucho tiempo Charly no quería saber nada ni con la familia ni con nadie, porque hacía la vida que hacía y en mi caso yo hacía otra vida muy distinta. Intentamos vernos y no salió. Pero Charly, en algún momento, por las circunstancias que todo el mundo conoce, tuvo que cambiar de vida. Y todos nos hicimos más grandes," explica su hermana menor, cuyo apodo fue puesto por Charly cuando nació.Y da más detalles: "Mecha también ayudó para que nos volvamos a ver, y yo terminé viéndolo bastante, después de muchos años. Estuve en cada visita de los médicos, cada internación y cada cumpleaños. Incluso el mío lo pasé en lo de Charly mirando el Mundial. Estoy para lo que haga falta, incluso para ir a un acto de SADAIC con Mecha hace un mes, porque Charly no estaba como para andar moviéndose tanto y no tiene ganas".Como bien dice Josi, "Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo, la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió. Pero todo es a medida que lo vaya viendo. Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".En la oportunidad, confirmó que el último chequeo general en agosto fue “porque tuvo fiebre”. “¡Entonces no es que no está cuidado, está recontra cuidado! Fue el médico a la casa, no le bajaba la fiebre y por las dudas lo internaron. Tiene la salud que tiene y está bien, pero nunca sabés, y si tiene fiebre te preguntás qué es. Entonces fue al Instituto del Diagnóstico, que es como su segundo hogar, y se hizo un chequeo general”, confirmó a“Fuimos con Migue, con Dani, todos, como cualquier familia normal. Solo que cualquier familia normal no tiene que explicar todo. Le sacaron sangre, le hicieron resonancia y listo, se acabó la historia. Bajó la fiebre y volvíó a la casa contentísimo.Consultada a la hermana del músico si le quedaron marcas de las quemaduras del año pasado, ésta confirmó que son “un montón”. “Tiene muchos injertos en la pierna. Fue un mes y medio que estuvo internado ahí, con curaciones y todo eso. ¡Justo a una cuadra de donde está mi madre! Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver. Nito fue a verlo, por ejemplo. No avisó a nadie, fue y lo vio”, indicó al respecto.También se le preguntó por la rehabilitación tras el traumatismo de cadera que sufrió. “La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita”, confió y agregó: “Yo llego y me pide "Ey, sandwichito”, porque le gusta lo que le preparo. Está bueno que esté con alegría y buen humor, porque la idea es que él esté genial y cuanto antes se pueda levantar más y tocar más el piano. Es la idea de todos los que lo queremos bien. Pero para eso hay que sumar y estar a disposición”.