Daniela Celis reveló cómo se llamarán los gemelos que tendrá con Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina y su gran paso en la relación

Después que anunció la noticia de su embarazo, Daniela Celis (27) no para de emocionar a sus fanáticos contándoles todos los detalles de su panza de gemelos, y mostrándoles la evolución en su nueva etapa como mamá, junto a su pareja, Thiago Medina (20).Aunque parece que fue ayer que recibió el positivo de la prueba, la realidad es que ya tiene fecha de parto, y está cada vez más expectante por lo que será ese día en el que conocerá cara a cara a sus dos bebés. En su reciente visita en Cortá por Lozano, la influencer contó que tiene fecha para el 27 de febrero, sin embargo, está la posibilidad que se adelanten por ser primeriza y de dos.“Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos. Con muchos cuidados”, explicó en charla con Vero Lozano.La ex Gran Hermano está viviendo su presente más que nunca desde lo íntimo. Hace días le cerraron su cuenta de Instagram, y aunque esto perjudica su laburo, prefiere pensar que "todo pasa por algo" y que es una oportunidad para disfrutar a pleno este momento.Si bien ya sabe qué sexo son sus gemelos, tiene preparada una sorpresa para anunciarlo. "Le dije 'anotámelo en un sobre con un papel que me lo voy a llevar'... Vamos a hacer una megafiesta, con fuegos artificiales, con colores. Si es celeste, va a ser nene. Si es rosa, va a ser nena", adelantó sobre cómo quiere compartir la noticia.Al ser consultada sobre los nombres, mencionó que ya habrían llegado a la decisión final con Thiago Medina: Si son nenas, se llamarían Roma y Amelie. Si son varones, Ivo y Teo. Además, aclaró que llevarán los dos apellidos.Esta semana, Daniela charlo en un móvil cony reveló que con el padre de sus hijos darán un paso importante para resguardar a los pequeños por nacer. “La panza cambió nuestra relación totalmente”, comenzó diciendo Daniela en relación a cómo se lleva con Thiago desde la gran noticia.“Entendimos que no somos más pareja, que vamos a ser padres y nos vamos a tener que acompañar toda la vida”, continuó explicando.Por eso, Celis contó que con Medina eligieron tener una relación más unida, comprensiva para entenderse todo el tiempo. “La crianza de los bebés depende de nuestra relación y cambió mucho para mejor”, se sinceró Daniela.