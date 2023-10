“Era mi gran sueño”, aseguró Jimena Barón al anunciar que se compró una casa

Fanática de las redes sociales, Jimena Barón comparte a diario su vida y las actividades que hace tanto en el plano personal como en el laboral. Entonces es habitual verla en todas sus facetas, desde un viaje, el proceso creativo de un nuevo tema o en la intimidad con su hijo Momo -a quien tuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo-, con Mary o con su pareja, Matías Palleiro. Y sus seis millones de seguidores la bancan en todas, tantos en las alegrías como en las tristezas.Esta vez la moneda cayó del lado de la felicidad y la actriz y cantante tuvo una hermosa noticia para dar. “Me preguntan a veces qué me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño”, arrancó el tema en un posteo de Instagram en el que incluyó fotos y videos. “Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más”, siguió en detalle la introducción antes de la gran noticia.“Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo”, dijo para acabar finalmente con el misterio: “Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”. El texto estuvo acompañado de dos emojis, una casa y un corazón. Ya no quedaba lugar a dudas: se había comprado su casa.El material audiovisual de la publicación reafirmó las sospechas. Si bien no era novedad que la cantante quería mudarse a un inmueble más grande y cómodo, muchos recordarán cuando apenas se habían mudado al departamento que aún habitan y con el amor y dedicación que lo fue embelleciendo, por eso los usuarios se emocionaron junto a ella cuando reveló que finalmente pudo cumplir una de sus metas y sobre todo, ver cómo tomó la noticia su hijo.“¿Te aceptaron, no? Decime. ¿Sí?”, pregunta el nene de 9 años esperando que su mamá le responda sí finalmente pudieron comprar la casa que tanto les había gustado. El abrazo y los saltos condensan toda la alegría de este nuevo proyecto familiar. Jimena también publicó la primera fotografía de la que será su próxima casa. Un largo pasillo del que se pueden ver puertas altas a distintos ambientes y un patio al final del recorrido.En otra de las imágenes, se la puede ver también abrazada a su novio, quien festeja su logro junto a ella. Y en otra postal, un ramo de flores que alguien le habrá acercado para sumarse a las felicitaciones por el logro.Pronto, el posteo se llenó de comentarios de anónimos y famosos, pero todos en sentido positivo y de felicidad, celebrado la noticia. “Felicitaciones por todos tus logros Jime, siempre lo mejor”, le escribió Natalia Oreiro, mientras que Paula Chaves y La China Suárez le dedicaron corazones rojos.