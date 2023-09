La China Suárez estrenó canción con Rodrigo Tapari: "El amor que tú me das"

Eugenia "La China" Suárez lanzó un nuevo tema "El amor que tú me das" junto a Rodrigo Tapari. La modelo participó en el videoclip con sus hijos Magnolia y Amancio Vicuña. Rufina Cabré, la mayor de sus tres hijos, no participó del video porque tenía mejores planes.“Rufi iba a estar también en el video, pero me plantó a último momento porque se fue a la casa de su mejor amiga y me parece perfecto”, contó la también actriz y cantante en su Instagram.“Vayan a ver el video y cuéntenme a quién se lo dedican. Yo a mis tres pollitos”, continuó. Y cerró: “Gracias a Rodrigo Tapari por haber pensado en mí para esta canción tan linda y con un significado tan lindo. Me encanta desde el momento uno. Espero que les guste y la apoyen”.“Yo no sabía que podías cambiarme la vida, que podía sentirme tan viva, llenaste mi parte vacía”, expresa la China en una parte de la canción y se muestra jugando con sus hijos.