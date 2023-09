L-Gante y el insólito error por el que le rechazaron la visa para entrar a EE.UU

El pasado 20 de septiembre, Elián Ángel Valenzuela -popularmente conocido por su nombre artístico L-Gante- se presentó en la Embajada de los Estados Unidos para realizar el trámite que le permita obtener la visa para viajar al país del norte. El músico llegó hasta allí a primera hora y llevó consigo una carpeta con toda la documentación requerida. Antes de ingresar se tomó fotografías con quienes también se habían acercado con las mismas intenciones y quienes aprovecharon la oportunidad de guardar un recuerdo de su encuentro con el artista que había sido liberado 12 días antes: estuvo detenido por casi 100 días, acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego.



Si embargo, ese mismo día el intérprete de la cumbia 420 regresó a su casa sabiendo que debía volver en otra oportunidad ya que no había podido realizar el trámite por un insólito error que cometió al completar el formulario requerido, según él mismo lo contó en una entrevista que brindó el martes por la tarde en Poco Correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por la pantalla de El Trece.



“Yo sabía. Y dije ‘uh, ahora va a salir en todos lados que me la negaron’”, lamentó L-Gante al notar que había fotógrafos cubriendo su llegada a la embajada de Estados Unidos. De inmediato, miró detrás de cámara, en donde se encontraba su representante, conocido como Maxi El Brother, y contó: “Con mi manager nos equivocamos en una letra en el casillero”. Y se lamentó apretando sus manos.



Por su parte, indicó que debe regresar otro día para iniciar el mismo trámite. Antes, claro, debe completar el formulario de manera correcta y sin cometer el mismo error. “Tengo la posibilidad de volver. Adentro mío decía ‘tengo que volver a hacer esta fila, que tardé una banda, y me levanté temprano’”, recordó el músico.



Luego, quien tomó la palabra fue su representante para comunicar que recibieron varias ofertas de distintas productoras para realizar “un show masivo”: “Un Movistar Arena, Luna Park, algún estadio”, consideró al mismo tiempo que agregó: “La gente lo pide también”.



Y el músico indicó que la intención de tener la visa para poder entrar a los Estados Unidos es en una primera instancia “ir a conocer”. “Si se puede trabajar, joya”. Al respecto, Maxi El Brother agregó: “La visa de talento está en trámite”. Aunque días atrás -cuando se presentó en la embajada del país del norte- el representante le había dicho a Teleshow que dicho permiso ya lo tenía. “Ya posee la visa de turista y la que fue a tramitar es la denominada O2, que le permitiría trabajar en shows en los Estados Unidos”, había asegurado por ese entonces el empresario que en las últimas horas volvió sobre sus palabras.



En la misma entrevista que el músico dio acompañado por su abogado Diego Storto, contó cómo transita sus días desde que quedó en libertad. “Estoy re tranquilo y mis días son re tranquilos, ahora encerrado en casa para hacer las cosas bien y que no falle nada porque también estos (por el entorno) me comieron la cabeza con todo lo que tenía que poner y estamos cumpliendo”, sostuvo.



“Desde que caí preso hasta ahora no lloré, tenía mucha tiempo para hacer música”, continuó y agregó que hasta el momento no le devolvieron su telefóno celular. Al respecto, dijo que continúa “secuestrado”.



”¿Te pidieron plata?”, le consultaron al artista. “Se rumoreaba y se piensan que soy un jeque árabe. Creo que se exageró con mi causa, el nombre tracciona y en los medios había salido que yo tenía una Ferrari. Tengo que modificar y no me va a gustar hacerlo de estar cerca de la gente, me brindo y me acerco a todos, pero te puedo llegar a pasar que cuando abrazas a alguien en el tumulto de gente te pueden apuñalar”, consideró L-Gante sobre su accionar de ahora en adelante.