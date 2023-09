Cómo imagina Mick Jagger “una gira póstuma” de los Rolling Stones

“Ahora se puede tener un negocio póstumo, ¿no? Se puede hacer una gira póstuma. La tecnología ha avanzado mucho desde lo de ABBA, al que se suponía que tenía que ir, pero me lo perdí”, dijo el mítico vocalista Mick Jagger en una entrevista con The Wall Street Journal.



Jagger se refería, así, al show que se montó con canciones del grupo sueco el año pasado y en el que hologramas de los cuatro músicos aparecían simulando tocar instrumentos. El cuarteto se separó en 1982. Ya en 2014, sucedió algo similar con Michael Jackson, aunque los resultados no fueron satisfactorios.



Las declaraciones de Jagger se dieron en el marco de la previa al lanzamiento de "Hackney Diamonds", su primer álbum con material original en casi 20 años, que verá la luz para el 20 de octubre.



Si bien no hay ninguna gira anunciada, el guitarrista Keith Richards comentó que se muere "de ganas de entrarle a las nuevas canciones en un escenario". La última vez que tocaron "Los Stones" fue en Berlín, el año pasado, cuando debieron finalizar la gira con el baterista Steve Jordan en reemplazo del fallecido Charlie Watts.