“Es difícil saber” si Bruce Willis “es consciente de lo que le sucede”

Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, dijo unas palabras en la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal, que se celebra del 24 de septiembre al 1 de octubre.



En febrero, el reconocido actor, de 68 años, fue diagnosticado y, desde ese entonces, su familia se ocupa de acompañarlo con paciencia y amor, teniendo en cuenta que no hay mucho más que puedan hacer: “No hay tratamientos para esta enfermedad, una realidad que esperamos que cambie en los próximos años”.



“Es duro para la persona diagnosticada. También es difícil para la familia. Y eso no es diferente para Bruce o para mí o para nuestras chicas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, explicó la modelo, durante una entrevista.



Muy conmovida, Emma reconoció que “es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede. Entender lo que estaba sucediendo, poder aceptar lo que es, no lo hace menos doloroso, pero el simple hecho de estar al tanto de lo que le está sucediendo a Bruce lo hace un poco más fácil”.



En marzo de 2022, Bruce Willis se retiró de la actuación por padecer afasia. Sin embargo, un año después le diagnosticaron demencia frontotemporal.



El actor cuenta con la compañía de su mujer, Emma Heming, sus dos hijas: Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9. Pero además, están muy cerca suyo su ex Demi Moore y sus hijas: Rumer, de 35 años, Scout, de 32, y Tallulah, de 29.



La enfermedad que padece Willis no tiene cura. Es la tercera causa más frecuente de demencia neurodegenerativa, después del alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La familia consultó con médicos especialistas y contrató un asistente personal para que lo acompañe y ayude en todo momento.

Fuente: NA