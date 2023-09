Alejandra Pradón reveló los problemas personales que atraviesa

Hace mucho tiempo que no había noticias de la mediática Alejandra Pradón. La vedette, supo ser una de las más famosas, populares y convocadas del medio en los años 90′, pero tomó la decisión de alejarse de los medios, en lo cual tuvo mucho que ver su situación emocional tras pasar la pandemia.



Hace unos días, visitó el programa en Polémica en el Bar y el fin de semana aceptó una invitación de su amigo Marcelo Polino para acompañarlo a un evento donde se topó con las cámaras de Intrusos. Allí, explicó que está transitando un momento difícil desde el punto de vista personal: “Tengo lo que se llama ‘estrés emocional’. Es una combinación de tristeza profunda con pánico por todo lo que pasó con la pandemia y otras cuestiones”, admitió.



El periodista Polino, que estaba junto a ella, acotó: “Me parece que está bueno que lo cuente porque antes era visto como algo vergonzante pero ahora que nuestra generación se está animando a contar este tipo de cosas, es como que alienta a otros a hacer lo mismo”.



Pradón asintió y sumó: “Si, es cierto. Yo por suerte fui a ver a mi cardiólogo y a todos los médicos que se te ocurra para que me ayuden. Sigo todas las indicaciones y hago los deberes. Uno de los consejos que me dieron es que me alejara de las personas a las que no tenía ganas de ver, que me iba a hacer bien y tenían razón”. (Radio Mitre)