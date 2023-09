Julieta Poggio posó con una microbikini y encendió las redes: "¿Cuánto falta?"

Julieta Poggio suele encender las redes con cada jugado look que la caracterizó desde que se convirtió en una de las protagonistas principales de Gran Hermano. En esta ocasión, se calzó una microbikini que fue furor entre todos los seguidores.La llegada de la primavera significó alegría para la actriz de Coqueluche, quien no dudó en vestirse para la ocasión de un día de pileta. Con las temperaturas aumentando, ella también siguió la tendencia a rajatabla.De esta manera, Julieta Poggio subió una historia de Instagram mostrándose de espaldas con un bikini color azul claro de dos partes, las cuales se componían de una pieza superior con tiras que iban hasta sus hombros y se ajustaban por detrás. En la zona inferior, la bombacha del mismo tono se podía atar en los costados de su cintura.Al outfit lo completó con anteojos de sol dorados, tipo aviador, además de accesorios de la misma tonalidad, como una cadena en su cuello y una pulsera que se colocó en el bíceps. Además, se decidió por una de las opciones entre la gran grieta acerca del frío o el calor. "¿Cuánto falta para el verano?", escribió en un costado de la publicación.El exnovio de Julieta Poggio estuvo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live y reveló que no recibió el amor que esperaba por parte de la ex GH. "Fue mi mayor decepción cuando me di cuenta de que ella no podía manejarlo. Cambió su vida, y en muchos aspectos, es una Julieta totalmente diferente a la que ingresó al reality", deslizó.Además, analizó cómo tomó la mención que le dio Marcos Ginocchio en el programa Podemos Hablar. "No hice nada malo yo, me pareció forzado, no sé por qué le pasa eso a Juli, siento que ella lo tiene como un peso, terminamos y ya está, no le veo mucha rosca", concluyó.