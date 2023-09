Antonela Roccuzzo enamoró a sus fans con vibrante look deportivo

Desde que llegó a Estados Unidos, Antonela Roccuzzo se hizo fanática de un color en particular, que está en consonancia con un hito muy importante de la vida de su familia: tras el arribo de su esposo Lionel Messi al Inter Miami, la rosarina empezó a hacerse habitué de vestimentas en tonos rosa, como la camiseta del “Flamenco”.En vestidos, ropa casual y deportiva, la empresaria y mamá de Thiago, Mateo y Ciro deslumbraba a sus seguidores con outfits que combinaban su elegancia con su estilo minimalista. Sin embargo, poco a poco la morocha de Rosario empezó a darle lugar a otra paleta de colores.Además de volver al negro, que le sienta particularmente bien, Anto elige tonos vivos y vibrantes. Con esa consigna, compartió recientemente una imagen en la que posa con un conjunto de la marca deportiva de la que es embajadora y maravilló a sus fans.La rosarina se fotografió en Glute Lab, el impresionante gimnasio especializado en glúteos que eligió para continuar sus rutinas de ejercicios. Utilizando un enorme espejo, con la maquinaria de fondo, lució un sencillo conjunto de top con calza tipo alto en tono verde limón y mostró que no hay color que no le quede bien.¿Cómo es el gimnasio "Glute Lab" que eligió Antonella para entrenar?Como es de esperarse, el centro de entrenamiento está completamente equipado con la mejor maquinaria, ideal para trabajar cada parte del cuerpo. Una ventaja es que, al haber tanto equipamiento, no es necesario compartir máquinas y se reducen los tiempo de espera entre rutinas.Pero además, el lugar cuenta con una interesante decoración, en la que los graffitis y carteles luminosos cobran particular importancia, tanto para embellecer las paredes como para dar mensajes motivadores. Recientemente, Antonela compartió imágenes del centro de entrenamiento y maravilló a sus fans. (Via país)