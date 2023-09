Internaron de urgencia a Antonio Gasalla: cuál es su estado de salud

"Antonio está internado ahora porque tiene un problema estomacal", precisó el periodista Marcelo Polino en declaraciones al canal América sobre la salud de Gasalla.



Asimismo, agregó: "Está bien así que ya mañana (por el jueves) seguramente va a volver al lugar donde está siendo rehabilitado. Está acompañado por su familia".



"Es un tema digestivo que se venía tratando. Hablé con su cuñada y con su hermano recién y seguramente mañana le darán el alta", precisó Polino.



"Yo soy muy reservado, acompaño a la familia y lo re extraño porque hablábamos todos los días por teléfono", aseguró el periodista sobre su vínculo con Gasalla.



"No me metí porque ya hay un equipo de abogados trabajando", dijo sobre la causa judicial que sigue el robo de la casa de Gasalla.



Fue el propio Polino el que dijo en abril de este año que el actor estaba atravesando "un momento delicado" de salud. .

"Está teniendo unos problemas cognitivos desde hace dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon", contó respecto del caso que afronta la familia de Gasalla contra Julia Elena Díaz, quien había intrusado en la casa del actor.