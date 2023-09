Cata de GH habló de su presente y pide ayuda para recuperar sus redes sociales

Su presente laboral luego de Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano y actual panelista de, María Laura Álvarez, más conocida como “Cata”, reveló que atraviesa un complicado momento luego de que cerraran su cuenta de Instagram, la cual aún no pudo recuperar.Se sabe que las redes sociales funcionan como una gran herramienta de trabajo para muchos y ese fue su caso. ", hablé con gente de Telefe a ver si me podían hacer la gamba para ayudarme a recuperarlo, hablé con gente de la productora Kuarzo, pero no pasó nada", comentó.Y agregó: "A varios participantes se le ha dado una mano para recuperar y conmigo en especial no estaría pasando,Nosotros hemos participado de un programa que ha tenido muchísimo rating y es una pena que no puedan darte una mano. Yo no infringí ninguna regla de Instagram pero no hay forma, he intentado por todos los medios y jode un poco".Siguiendo con su descargo, profundizó en sus proyectos personales que se ven afectados por no poder tener una difusión en redes sociales y explicó: ""."Veo que por ahí hay cuentas donde se hace cualquier cosa y no pasa nada. Pero después uno que trata de hacer las cosas por derecha y bien lo re complican, así que tengo un dejo de tristeza y enojo, pero bueno, ahora estoy haciendo uno de respaldo hasta que pueda recuperar el mío”, aseguró.En cuanto a sus proyectos actuales, la ex participante detalló: "y mantenía siempre a los seguidores a través de ese medio, les iba contentado el día a día de las cosas que iba haciendo, me servía en lo laboral”.Asimismo, destacó que “".“Yo creo que la gente se pregunta qué harán otros participantes que no estamos en Telefe o en otro programa, pero, que no pasa solo por los medios de Buenos Aires como Telefe o América que tiene el Bailando. Cada uno se va abriendo camino como puede”, reflexionó."En mi caso instale mi peluquería que me está yendo re bien gracias a Dios y gracias al esfuerzo del día a día con todas las dificultades que atraviesa el país y trabajando en los medios televisivos", cerró.Su nueva cuenta de instagram: CATA MARÍA LAURA