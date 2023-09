Rechazaron otro pedido de detención contra Lotocki

Sociedad Lo que reveló la autopsia al cuerpo de Silvina Luna y lo que falta determinar

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 28, que condenó al médico Aníbal Lotocki por lesiones graves a cuatro pacientes entre las que se encontraba Silvina Luna, rechazó hacer lugar a los pedidos de detención que en su contra habían formulado el fiscal Sandro Abraldes y la querella liderada por Fernando Burlando.El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki "en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal" del médico, pero ese pedido no había sido resuelto.Otra solicitud fue realizada por el fiscal general Sandro Abraldes sobre los planteos de las querellas de Pamela Sosa, con el patrocinio también de Burlando; Gabriela Trenchi, asesorada por Nuria Drendak, y Stefanía Xipolitakis, con la representación letrada de los abogados Gonzalo Díaz Cantón y Agustín Mariano Maya."También se invocaron como argumentos para revocarle la libertad, circunstancias que no tienen incidencia en la situación de Lotocki en este proceso. El lamentable fallecimiento de Silvina Luna motivó la formación de otra denuncia penal, correspondiendo al Magistrado que interviene en ese suceso, expedirse sobre si tal circunstancia afecta la libertad ambulatoria del denunciado", expresó."La existencia de otras denuncias en su perjuicio, tampoco pueden alterar el contenido de la sentencia que dicté oportunamente respecto del nombrado. Son otros hechos, con otros jueces encargados de la investigación y en su caso, son éstos los que deben decidir acerca de la restricción a la libertad de Lotocki", argumento el magistrado."Finalmente también se alude a una holgada situación económica, que incluye la posibilidad de viajar fuera del país, pero ello tampoco es un presupuesto para encarcelarlo", sostuvo Rengel Mirat en su fallo de 3 páginas.Ayer, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó otro pedido de detención de Lotocki en la causa que le sigue el actor y productor uruguayo Raphael Dufort, quien sufrió graves problemas de salud tras ser operado en su clínica, informaron fuentes judiciales.El juez Edmundo Rabbione decidió "no hacer lugar" al pedido realizado por el fiscal Lucio Herrera y por el querellante porque "la gravedad de la denuncia y las imputaciones efectuadas exigen ser sumamente riguroso en la recolección y evaluación de la prueba, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención".El pasado 13 de septiembre, Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, también pidió la detención de Lotocki "en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal" del médico, pero ese pedido no fue resuelto todavía.