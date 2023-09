L-Gante sostuvo que haber estado preso le enseñó a “valorar muchas cosas”

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante disfruta de su libertad tras ser excarcelado de la DDI de Quilmes. El cantante de cumbia estuvo preso durante tres meses acusado de privación ilegítima de la libertad y posesión de armas.



Tras volver a su normalidad, el intérprete de “El Último Romántico” expresó cómo se sintió estar preso durante tanto tiempo y cómo le afectó a su ánimo. En su cuenta de Instagram, muchos seguidores del músico le consultaron sobre estos días y L-Gante fue contundente.



“¿Qué te enseñó estar todos esos días encerrado más allá de todo lo que ganaste anteriormente?”, le consultó un seguidor. “A valorar muchas cosas”, respondió el cantante de cumbia 420.



Por otra parte, L-Gante estuvo en diálogo con ‘Socios del Espectáculo’ en donde habló sobre sus días preso y como los sobrellevó. “Siempre, siempre. Eso es lo que me decían los policías y los internos, que la sonrisa estaba siempre. Que nada te la baje”, contó el músico cuando le consultaron por su buena actitud cuando fue detenido.



Además, explicó cómo fue estar preso: “La verdad es, y no quiero decirlo tanto porque uno va a pensar ‘¿Tan bueno está caer preso?’, porque no está bueno. Pero yo puedo decir que estoy feliz porque lo utilicé para fortalecerme mentalmente”.



Elián habló acerca de su situación judicial y aseguró que está dispuesto a negociar con su denunciante. “No tengo ningún resentimiento con nadie. Yo estoy siempre dispuesto a charlar, a dar la cama. No tengo drama con nada”, aseguró el cantante.