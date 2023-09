Mirtha Legrand retrasa su vuelta a la televisión

Hace pocos días, Mirtha Legrand confirmó su vuelta a la televisión por la pantalla de eltrece. “Está confirmado. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo”, declaró la diva, que finalmente pudo llegar a un acuerdo con el canal que maneja Adrián Suar para continuar al frente de su ciclo, como lo viene haciendo allí desde 2014.



“Sí, estoy contenta. Se arregló finalmente. Que voy a América, que voy a Telefe, que voy a eltrece... y finalmente es eltrece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz”, reflexionó Mirtha, que firmó su contrato para hacer su programa los sábados por la noche, dejando a su nieta Juana Viale las mesas de los domingos al mediodía.



La fecha estimada era el 23 de septiembre, pero habrá que esperar una semana más para que esté todo listo, en cuanto a escenografía y a la asistencia de los invitados que quiere Mirtha. Según reveló Crónica, el regreso finalmente será el sábado 30 de septiembre con los invitados que la diva quiere: la humorista Fátima Florez y el candidato presidencial Javier Milei, que se conocieron en su mesa y tiempo después iniciaron un romance. “No van a hacer ninguna actividad pública juntos hasta la mesa de Mirtha, los dos piensan que Chiquita se merece la deferencia por ser la celestina de la pareja. Mirtha siempre apoyó la carrera de Fátima y fue muy generosa con Milei, así que los dos la adoran”, afirmó Marina Calabró.



El viernes 29 de septiembre se grabaría el programa con la primera aparición pública de la pareja, para ser emitido el sábado 30 por la noche, en competencia con Andy Kusnetzoff, que volvió la semana pasada con PH por Telefe. Mirtha no solo dijo que nunca vio su programa, sino que también lo acusó de copiarla: “Todos los que comen en TV me copian”.



El ciclo de los domingos con Juana Viale debutaría el 1 de octubre. En su programa LAM, Ángel de Brito mostró que se está preparando la escenografía para los programas en un estadio pegado a donde se hace el Bailando 2023.



Tanto Mirtha como Juana enfrentarán a Marcela Tinayre, que ya arrancó en su nuevo horario con Polémica en el Bar (sábados por la noche y domingo al mediodía), por América, lo que tendrá a las tres generaciones compitiendo por liderar en audiencia. “Es raro, nunca me pasó. Y con Juanita los domingos al mediodía, sí. Van a estar las tres generaciones, Tinayre, Legrand, Viale”, declaró la diva.