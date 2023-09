La Joaqui anunció la llegada de su nuevo disco “Mal Aprendida”

La cantante y rapera La Joaqui anunció desde sus redes sociales la pronta llegada de un nuevo disco, que se llamará "Mal Aprendida".



A través de un vivo desde su cuenta de Instagram, la artista marplatense reveló que el sucesor del EP "Barbie Copiloto" llegará a las plataformas digitales el próximo mes y compartió apenas unos segundos de una primera canción.



"Los que me conocen saben que a mí me encantan los fierros. Y cuando hay una curva, hay que acelerar. ¿Y cuánto tenés que pelear por tus sueños? Hasta el final.¿Y cuando las cosas están complicadas?, hay que acelerar. Acá lo importante es hacer lo que a uno le gusta", señaló durante la transmisión.



La cantante, integrante del jurado del reality "Got Talent" que se emite por Telefe, se había alejado hace unos meses de los escenarios para atender su salud mental.



“Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomar un tiempo para cuidar mi salud y bienestar”, anunció entonces Joaquinha Lerena en una publicación, en la que confirmaba que no iba a poder "llevar a cabo más shows hasta nuevo aviso".



En declaraciones posteriores, como las que formuló en el programa de "Cortá por Lozano", aclaró que también está afrontando "conflictos legales" con sus exrepresentantes y dijo aún desconocer si fue definitivamente "estafada".