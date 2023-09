Los mejores looks de la entrerriana Mernes en el festival de música de mujeres

Todos los looks de la cantante en Equal

La entrerriana Emilia Mernes fue parte del staff de artistas mujeres que se presentó en el festival de música Equal y, como siempre, sorprendió con sus apuestas de moda plagadas de audacia y estilo desde arriba del escenario.La cantante se lució con un conjunto de chaleco y minifalda diminuta en total black con inspiración punk y cinto incluido. Se trata de una dupla con apliques de tachas plateadas y arandelas de metal. Por debajo de la apuesta, llevó puesto un clásico corpiño negro con taza.¿Otro de sus looks de la noche? Llevó puesto un conjunto muy similar pero en off white. Para la parte superior, eligió una campera de cuero cropped con cintos incluidos con tachas plateadas. Para la pieza inferior, en tanto, optó por lucir una minifalda tableada del mismo estilo, con los mismos apliques metálicos.Completó la apuesta con un par de medias de red blancas y un peinado de múltiples trenzas, una tendencia que es furor entre las famosas del momento.Siguiendo con la misma estética, cantó también con un conjunto de chaleco y minifalda en rojo fuego. Se trata de un diseño similar a los anteriores, que combinó con un corpiño rojo y medias de red blancas.Finalmente, se fotografió con un crop top estampado con aberturas cut out en los laterales que complementó con una minifalda de cuero tipo tubo en total black y una campera haciendo juego.