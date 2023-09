Spotify declaró el 29 de septiembre como el Día de Shakira

Los usuarios eligieron el día

Spotify anunció la celebración del Día de Shakira el próximo 29 de septiembre. Esta decisión se basa en una encuesta realizada en Colombia, donde el 72% de los colombianos expresó estar de acuerdo con la idea de honrar a la cantante de esta manera. Además de conmemorar sus logros musicales, esta celebración también reconoce su impacto social en el mundo.La declaración para la celebración de esta fecha se produce después de la exitosa campaña #ShakiraMereceUnDía, que fue impulsada por los fervientes admiradores de la artista en Colombia y en toda América Latina.Finalmente se eligió el 29 de septiembre próximo, porque será el día que se cumpla el 25 aniversario del lanzamiento del álbum Dónde Están Los Ladrones, que ha sido uno de los más escuchados en la plataforma de streaming.“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con ‘Dónde Están Los Ladrones’ es haber cantado en 3 copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard ¡después de más de 30 años!”, afirmó la colombiana en el blog For The Record de Spotify.La encuesta realizada por Spotify en las principales ciudades de Colombia reveló que la percepción de los colombianos sobre Shakira es altamente positiva. Un 37% de los participantes asocia a la cantante con haber transformado la imagen del país a nivel mundial, gracias a su influencia cultural y éxito en la música.Uno de los aspectos más destacados de la carrera de la artista es su compromiso filantrópico. Un 32% de los encuestados valoró sus esfuerzos por mejorar el futuro de comunidades desfavorecidas, lo que demuestra que su impacto va más allá de la música. La barranquillera ha sido una defensora activa de la educación y ha trabajado en proyectos destinados a brindar oportunidades a los menos privilegiados.Además de su influencia en la imagen de Colombia y su trabajo filantrópico, un 31% de los encuestados aplaudió el impulso que Shakira ha dado a la carrera de otros artistas locales. Su apoyo a talentos emergentes y su capacidad para abrir puertas en la industria musical han sido invaluables para la escena artística del país.El legado de Shakira no se limita a su música, también ha tenido un impacto profundo en la vida de sus seguidores. El 75% de los encuestados afirmó sentirse inspirado o influenciado a nivel personal por su música o sus acciones.Para las mujeres encuestadas, la artista ha desempeñado un papel especialmente importante. Un 53% de ellas subrayó la influencia de la artista en la promoción del amor propio y la importancia de su rol como madre.Los colombianos también expresaron cuál ha sido la contribución más grande que la cantante ha hecho a sus fans. Entre los principales aportes se encuentra el empoderamiento que ha promovido a través de su música (36%). Sus letras y su presencia en el escenario han inspirado a muchas personas a ser fuertes y confiadas.Además, se reconoce el impacto en el reconocimiento del talento local y el fortalecimiento de la imagen del país (36%). Su éxito internacional ha puesto a Colombia en el mapa de la música global y ha abierto puertas para otros artistas colombianos.“La forma en que Colombia ha servido de inspiración para mi carrera como artista es inconmensurable. Colombia es una fuente inagotable de inspiración, de colores, cultura, sonidos, historias, folclore, comida; es una cultura tan rica y estoy tan agradecida de haber crecido donde crecí y que mi país sea mi musa de toda la vida como artista”, dijo Shakira.El impacto de Shakira no se limita a Colombia; ha dejado una huella imborrable en América Latina y en el mundo entero. Las cifras de Spotify hablan por sí solas, con más de 157 millones de playlists que contienen canciones de la barranquillera a nivel global.En el último año, canciones como Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53 y TQG alcanzaron la primera posición en el Top Global de Spotify, y han sido las más reproducidas en Latinoamérica.