La decisión que tomó Jorge Rial: “Nunca más en la vida”

Luego de que se filtrara la información de que Jorge Rial iba a casarse por tercera vez, en esta oportunidad con su actual pareja, María del Mar Ramón, el propio conductor salió a desmentir estos dichos. En Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefi Berardi reveló mayores detalles sobre la primicia que días atrás lanzó Lío Pecoraro en El run run del Espectáculo.



“Yo le pregunté a Jorge, le dije ‘felicitaciones. Te casás’. Y él me pone ‘ja, ja, ja. Nunca más en la vida. Es sarasa. Lío Pecoraro fabula”, reveló la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri.



Y, para redoblar la apuesta, Berardi dio a conocer que Jorge Rial tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos, precisamente a Nueva York, para disfrutar de unos días junto a su novia. En Instagram, el conductor se mostró desde las calles de Times Square junto a la escritora colombiana.



Los detalles que habían dado sobre la versión de que Jorge Rial iba a casarse

En El run run del Espectáculo (Crónica) habían dado a conocer la primicia de que Jorge Rial se casaría por tercera vez y explicaron detalles de la relación que el periodista mantiene con la mujer colombiana.



“Jorge Rial se casará por tercera vez. La información nos llega desde el entorno de María del Mar, no del conductor. Esta relación viene desde febrero y ahora Jorge se encuentra en Colombia acompañando a su pareja”, comentó Fernando Piaggio.



Y dio por hecho: “Señoras y señores, primicias de El Run Run del espectáculo, se casa Jorge Rial. Señoras y señores, se casa Jorge Rial, la tercera ¿será la vencida?”.



Ante esto, Lío Pecoraro se había expresado al respecto: “A mí me sorprendió porque toda esta historia empieza no con el romance de Rial, que anticipamos desde febrero, sino con el viaje de Rial, nuevamente a Colombia, secreto, y a la media hora Rial se ve obligado a exponer esta situación”.