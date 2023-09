Ximena Capristo se mostró conmovida al recordar a Silvina Luna

Ximena Capristo reapareció en televisión, tras la muerte de su mejor amiga, Silvina Luna, para integrar por unos días el panel de Socios del Espectáculo. Allí se tomó varios minutos para recordarla y para pedir Justicia una vez más: "Estoy sanando de a poco, mis ojos son un reflejo de mi alma y estoy muy triste. No puede dejar de recordarla todos los días. Ella quería reencontrarse con su mamá, pero también tenía muchas ganas de vivir, ella quería seguir viviendo y yo pensé que iba a zafar de esta también, siempre tuve esperanza de que iba a salir".

"Gracias a Dios no sufre más porque sufrió muchísimo. Es muy difícil ver a tu amiga así, es difícil aceptar la muerte siendo tan joven, yo creo que ella está entre nosotros, creo que para toda su familia de amigos también está ahí", aseguró Ximena, quien remarcó que "era muy querida"."Lo que pasa es que se fue y no se hizo Justicia todavía, se creen que son más de 7.000 los afectados con este producto entre mujeres y hombres. Espero que puedan hacer Justicia por Silvina y por ellas mismas, es importante que todas las víctimas denuncien", remarcó la actrizPor su parte, su marido, Gustavo Conti, fue a Cortá por Lozano y se quebró en cámara al revelar que recibió "señales" de Silvina Luna: "Subí a la camioneta y vi un papelito que era de ella (con la frase de un mantra sanador) y no sé cómo llegó ahí. Después escuché un tema y lo asocié un montón".