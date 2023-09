Karina La Princesita se mostró llorando y dejó una particular reflexión

Karina La Princesita realizó un emotivo posteo en sus redes sociales que despertó la atención de sus más de 3 millones de seguidores.La cantante de cumbia compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que dejó una particular reflexión y señaló la importancia de valorarse a uno mismo."Por ponerle todo al corazón, por las noches de tristeza, por las tardes de nostalgia. Por querer sólo encerrarme. Por a veces no saber quién soy. En los viajes interminables rebalsados de pensamientos, por intentar esconder lo que siento”, se lee sobre una serie de imágenes en las que se la ve llorando.Aunque después destacó en el mismo video que no hay que quedarse con lo malo y allí compartió imágenes felices de su carrera, disfrutando junto a amigos y compañeros de trabajo. "Pero tambien por ponerle todas mis ganas, por querer salir de la oscuridad, por ponerle corazón, por sonreír a pesar de todo", aseguró.Luego, Karina acompañó la publicación con un texto en el que describió sus emociones."A veces las heridas de la infancia y lo que nos tocó vivir, nos marca. Puede que esas heridas nos acompañen a lo largo de nuestra vida, así tengamos una vida para muchos, soñada. Hoy, con todo eso, me acepto y me abrazo . Abrazate de vez en cuando", resaltó La Princesita.Y aclaró: "La acción de abrazarte es una muestra de que te estás ocupando y estás sanando. Esto no es un pedido de ayuda o aviso de que estoy mal. Muy por el contrario. Es parte de reconocerse con todo lo que sos y avanzar".