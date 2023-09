Postergan audiencia para definir arresto domiciliario del humorista Cacho Garay

La audiencia en la que se debía definir el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del humorista Juan "Cacho" Garay, acusado por episodios de violencia de género, amenazas y abuso sexual por su expareja, se postergó hasta el próximo 4 de octubre, informaron hoy fuentes judiciales.



Tras la presentación de los abogados del artista cómico de volver a gozar del beneficio del arresto domiciliario, el que le había sido revocado en el último mes de julio, se aguardaba que el titular del Juzgado Penal Colegiado Nro. 1 de Mendoza, Federico Martínez, determinará sí se lo concedía o deberá continuar alojado en la cárcel de San Felipe.



No obstante, se conoció que la decisión quedó aplazada hasta el próximo 4 de octubre, cuando se desarrollará esa audiencia de apelación, en la que se volverá a citar a las partes.



Cuando en el último mes de julio se determinó que "Cacho" Garay debía volver a prisión, su abogado defensor Daniel Romero adelantó que recurriría la medida y en tal sentido, efectuó la presentación cuya resolución se iba a adoptar hoy, aunque finalmente quedó aplazada por tres semanas más.



Ante el avance de la investigación el humorista quedó acusado de varios delitos, denunciados por su expareja Verónica Macías que fueron desde hechos de violencia de género con amenazas agravadas con el uso de arma de fuego hasta abuso sexual con acceso carnal.



Si bien recuperó la libertad, bajo la figura de arresto domiciliario, al caer en la desobediencia al tomar contacto con la víctima se le revocó el beneficio y volvió a la cárcel.



Macías impulsó una causa contra Garay por violencia de género y entonces el primer fiscal de la causa, Daniel Carniello, lo imputó por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil.



Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal había beneficiado al humorista con prisión domiciliaria mientras se desarrollara el proceso en su contra y venía cumpliendo el arresto, desde mediados del último mes de abril, en la casa de su hermana, en la localidad de Coquimbito, en el departamento de Maipú.



En mayo, la ex pareja de Garay recibió una llamada telefónica y durante la misma sólo se escuchó sonido ambiente, por lo que se interpretó la situación como un amedrentamiento hacia la mujer y tras la denuncia de la querella, se comprobó que la comunicación se realizó desde la casa de la hermana del comediante.



Desde la fiscalía entendieron que por esa acción Garay violó la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia y lo imputó por desobediencia. Entonces, la fiscal Mónica Fernández Poblet ordenó que se le quite al comediante el beneficio de la prisión domiciliaria y que continúe detenido en un penal de San Felipe.