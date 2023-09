Quién es Julieta Castro, la “hijastra” de Tinelli que se destaca en el Bailando

Marcelo Tinelli regresó triunfalmente a la pantalla chica con "Bailando 2023", emitido por el canal América. Más allá de la impresionante puesta en escena que caracteriza al programa, logró un hito al posicionar a la emisora de Palermo como la más vista en el horario prime time, alcanzando un rating poco común. En la semana se desplomó, pero en las redes sociales los participantes fueron tendencia. Una de ellas fue Julieta Castro.Julieta Castro, a sus escasos 20 años, ha irrumpido en las redes sociales de manera arrolladora, destacándose como una de las figuras más influyentes en plataformas como TikTok. Su cuenta de Instagram también ha registrado un crecimiento vertiginoso, superando la marca de 700 mil seguidores. Sin embargo, la joven influencer no se conforma solo con conquistar el mundo digital, pues se prepara para dar un nuevo giro en su vida al unirse al elenco de celebridades que participarán en la próxima edición del aclamado "Bailando 2023". Entre los participantes destacados se encuentran Cami Homs, Coki Ramírez, Tomás Holder y Kenny Palacios.En sus perfiles en redes sociales, Julieta Castro resalta por su talento en el baile, el canto y la actuación, además de su impecable estilo a la hora de vestir, que constantemente marca tendencia e inspira a sus fieles seguidoras en la red.Aunque su estrellato en el mundo digital es impresionante, Juli Castro no es solo una influencer. Una de sus pasiones más profundas es la música, y en sus demos, podemos disfrutar de su voz mientras interpreta algunas de sus canciones favoritas a capela o acompañada de instrumentos musicales. Además, ha incursionado en el teatro, debutando en la obra "Amor Propio" en 2022, compartiendo escenario con Julieta Poggio y Lola Latorre.Un detalle que pocos conocen es el vínculo familiar que une a Julieta con el legendario presentador Marcelo Tinelli. Su madre, Romina Giardina, conocida como Momi, tuvo una destacada carrera como bailarina en "ShowMatch", el icónico programa de Tinelli. Incluso, en aquellos tiempos, se especulaba sobre un breve romance entre la bailarina y el presentador, lo que llevó a considerar a Julieta como una suerte de "hijastra" no oficial de Marcelo Tinelli, a ojos del público.A principios de agosto, Julieta Castro se vio involucrada en una polémica de alto calibre cuando su mejor amiga, Maga Segio, la acusó públicamente de traición. Durante una entrevista en el podcast "Tik & House", Maga reveló que se alejó de Julieta debido a actitudes cuestionables de esta última, sin entrar en detalles sobre el detonante de la pelea. Maga expresó su desilusión al descubrir aspectos de la personalidad de Julieta que desconocía, dejando en el aire una sombra de misterio en torno a su amistad y la reciente controversia que ha rodeado a esta prometedora participante de "Bailando 2023".