Video de la mujer de Lautaro Martínez: “No es genética ni suerte; es constancia”

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez fueron papás por segunda vez hace poco más de un mes y en las redes todos los ojos estuvieron puestos en la mendocina. Entre los mensajes de felicitaciones por el nacimiento del bebé, la joven recibió duras críticas por haberse producido para la foto en la clínica y lo mismo ocurrió con un reciente posteo.Tanto en su primero, como en el segundo embarazo, Agustina se mantuvo muy activa y entrenó hasta último momento. Eso generó debate en las redes, pese a que Nina nació en perfecto estado y lo mismo pasó con Theo, a quien dio a luz el pasado 7 de agosto.Las críticas no pararon desde que Agustina contó que esperaba a su segundo hijo con el jugador del Inter de Milán. Y en su último posteo, les respondió a todas las que consideran que recuperó la figura en solo semanas por “suerte” o “genética”.La influencer armó un clip de un minuto en el que recapituló videos de sus entrenamientos durante todo el embarazo y post-parto. Y al comienzo, puso algunas de las frases que se repiten en los mensajes que le dejan en las redes, a los que le hizo frente.“Esa recuperación no es real”, “Es todo genética”, “Con la posibilidad de hacerse tratamientos estéticos es más fácil”, “Seguro se operó después del parto”, fueron algunos de los comentarios que seleccionó.Y a todos esos mensajes y otros similares que recibe, no solo les contestó con el video que editó, sino también escribió:Lejos de frenar las críticas con el posteo que compartió en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 1 millón y medio de seguidores, Agustina Gandolfo generó más polémica. En los comentarios la atacaron y cuestionaron por dar un “mensaje peligroso” y en muchos le recordaron el caso del Silvina Luna, quien puso su vida en riesgo por querer verse mejor.“Entiendo y admiro la constancia que tuvo durante el embarazo, y siempre. Pero hay que ser realista en parte que es mucho más fácil que para cualquier mujer cuando tenes dinero”, fue uno de los comentarios que más apoyo recibió.