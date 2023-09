Andrea Rincón explicó por qué dejó de tener relaciones íntimas con su futuro mar

Andrea Rincón brindó picantes declaraciones sobre su intimidad con su futuro marido, Mauricio Corrado, y reveló por qué decidieron dejar de tener sexo.Andrea inauguró el ciclo Las pibas dicen, con una declaración explosiva: “Tener una pareja para mí era 80% sexo y 20% afecto, lo cual me trajo muchos problemas”, aseguró la actriz, que decidió encarar un “ayuno” de intimidad y sorprendió con los métodos que usaron con su pareja para lograr el objetivo.“Hasta que un momento empezó a pasar algo que nunca me pasó en la vida: Se empezó a fortalecer la relación y era algo que yo desconocía en una relación, y empezó a cambiar el porcentaje”, reconoció la modelo y actriz.Además de aclarar que no vale la masturbación, Andrea contó que la experiencia la marcó. “Yo creo que tiene que ver con mi patología, que tiene que ver con que todo es mucho: como chocolate, es mucho chocolate. . Sexo. . . Es mucho sexo”, explicó.“Hacer el cambio de porcentaje, fue algo muy sufrido. En la búsqueda de esa parte espiritual, me la di en la pera, taca. Se ve que ahí tenía que cambiar algo en mi vida para poder tener una relación igual a la que tiene todo el mundo”, agregó Andrea, hace pocos días se comprometió con Mauricio como buena muestra de este cambio.