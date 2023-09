Burlando contó el último pedido que Silvina Luna le hizo antes de morir

La reciente muerte de Silvina Luna continúa conmocionando al mundo del espectáculo. Horas después de su despedida en el Cementerio de Chacarita, el abogado de la familia Fernando Burlando, reveló cuál fue el último deseo de la actriz y modelo. En este sentido, precisó que su hermano Ezequiel también busca “cumplir todos los designios y proyectos de su hermana”.



En diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina de Radio de la Ciudad, el letrado manifestó que la última voluntad de su clienta fue que creara una serie sobre Aníbal Lotocki y el calvario por el que atravesaron sus víctimas.



“Silvina me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, relató Burlando.



Hasta último momento, la actriz tenía como objetivo, y peleaba, por obtener justicia y que se esclareciera su caso. En los últimos días, famosos y pacientes del polémico cirujano se manifestaron frente a su casa para exigir que este fuera preso. Entre ellos, se encontraban Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa (ex pareja de Lotocki), Iliana Calabró y otros ex pacientes con fotografías de Luna y Mariano Caprarola, recientemente fallecido por presunta mala praxis del profesional.



En cuanto a su último deseo, el abogado se comprometió a trabajar en conjunto con Ezequiel Luna para concretarlo. “Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Su hermano, también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos”, aseguró.



En lo que respecta al pedido de encarcelamiento de Lotocki, quien continúa en libertad tras ser acusado de inyectar con polidimetilsiloxano a sus pacientes, el letrado dijo: “Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso”.



Y continuó: “Hay papers e investigaciones que demuestran que la sustancia que usó Lotocki genera todo lo que le ocurrió a Silvina y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión”. “Lo que se viene ahora es evaluar si frente a esta condena que existe y la gran cantidad de causas que hay abiertas en contra de Lotocki en plena investigación, no hay una situación de riesgo procesal”, concluyó Burlando.



Cabe recordar que los problemas de salud de la exparticipante de Gran Hermano comenzaron debido a una intervención estética que se realizó en 2011 a cargo del médico Aníbal Lotocki, quien por ese entonces le inyectó biopolímeros en sus glúteos como parte del tratamiento que terminó produciéndole hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.



Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves en una causa que le iniciaron de manera conjunta Silvina, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.



A raíz de esta situación, Luna esperaba un trasplante de riñón y mientras tanto, necesitaba hacerse diálisis tres veces por semana en sesiones de cuatro horas ya que sus riñones dejaron de funcionar. A principios de junio había contado con ilusión que empezaba el camino al trasplante, pero que todo se demorado por haber contraído una bacteria. Ese fue el inicio de una pelea de semanas que le terminó costando la vida.



A los 43 años, Silvina Luna murió el 31 de agosto en el Hospital Italiano, donde estuvo internada casi tres meses. Luego de realizar una autopsia en la morgue judicial, sus familiares y amigos se despidieron este miércoles 6 de septiembre. Primero, se llevó a cabo un velatorio con su círculo íntimo en el barrio de Belgrano. Luego, trasladaron sus restos al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansa en paz.