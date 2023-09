Flor Peña se hizo un jugado tatuaje con una frase que se robó todas las miradas

Florencia Peña es conocida no solo por su gran talento para la actuación sino también por tener una gran cantidad de tatuajes en todo el cuerpo, los cuáles no tienen problemas de mostrar en sus redes sociales o con sus looks reveladores y revolucionarios. En esta ocasión la mujer pasó por el estudio de un tatuador amigo y adquirió uno nuevo a la colección.El nuevo tatuaje que agregó a la colección es lo que parece ser una flor de loto que tiene varios agregados que hace un diseño completo y complejo, que seguramente llevó varias horas de estar acostada en la camilla del tatuador.Esta flor no fue lo único que se hizo sino que lo completó con una inspiradora frase, que ella no va a poder leer a menos que se ponga frente al espejo. “Nos pueden arrebatar todo salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias”, es la frase que seleccionó la mujer que encarnó a Moni Argento.“Recién salido del horno, te quiero”, le dedicó la artista a su tatuador y amigo, dejando en claro que está súper feliz por el resultado. (La Cien)