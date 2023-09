Chachi Telesco dio detalles de lo que vivió tras la difusión de su video íntimo

La exparticipante del casting de “High School Musical” de la Argentina dio una entrevista luego de varios años. Allí, Chachi Telesco brindó detalles sobre cómo se inició la viralización de su video íntimo y contó el infierno que vivió durante los años en los que estuvo expuesta en los medios, tras haber sido echada de un reality por la empresa que la había contratado.“Me volví en un puercoespín en cuestión de relaciones sociales”, contó la actriz para graficar que, durante mucho tiempo, la gente no se le acercaba debido a las imágenes íntimas que trascendieron.Telesco remarcó en la charla que mantuvo en el espacio Vivir Siendo del canal de YouTube PopgoldTV que fue un primo suyo el que encontró las imágenes íntimas en un CD el que copió el material y, más tarde, lo vendió. Así, el clip erótico llegó a diferentes webs y, también, a manos de los directivos de la empresa para la que había empezado a trabajar.“Tuviste un trauma por el que podrías haber colapsado”, recordó que le dijo una de las psicólogas que la atendió ni bien empezó a tratar de salir de la crisis que había tenido.La actual profesora de yoga remarcó lo que sufrió luego de que muchos programas de espectáculos la buscaran todo el tiempo para hacerle notas sobre el tema. “No tenía fuerzas para girar en danza, no quería ponerme ni una malla para bailar y tenía 12 kilos menos que ahora”, enumeró, para graficar el estado delicado por el que atravesó.La entonces joven actriz detalló que el principal trauma se inició luego de que, en una reunión, varios abogados de Disney la llamaron para comunicarle que ya no podía ser parte del programa High School Musical en el que había sido elegida. Luego de transitar esos días, todo se decantó en una anorexia nerviosa, recordó.“La autodestrucción fue por el lado de la comida. Comía y vomitaba. Llamamos a un médico y me dieron pastillas. Vino un doctor a sanarme para que pueda vivir”, aseguró.A principios de julio, a 16 años de la crisis que vivió, Chachi Telesco hizo un furioso descargo en sus redes. A través de sus historias de Instagram, se despachó contra quienes la expusieron en aquel momento de su vida y, sobre todo, puso énfasis en la conductora Maju Lozano debido a un informe que pretendía ser gracioso que se hizo en el programa RSM (América).Telesco fulminó a la presentadora a quien la tildó de “resentida y difamadora” por haber hecho ese video en ese momento y la acusó de nunca llamarla para conocer qué le había pasado. “Me fumé hasta hoy tu cinismo. No tengo palabras para tu cinismo no sé cómo te podés llamar ‘mujer’”, comentó.En una frase que se leía en el video que publicó, también apuntó contra la conductora. “Me tuve que bancar el bullying asqueroso y machista de Maju Lozano”. Luego, Telesco aseguró que en el momento que empezaron a hablar de su video íntimo filtrado “estaba sola” frente a “todos los pelotudos y pelotudas de los medios, incluyendo a personas que se hacen las deconstruidas hoy, como Maju Lozano, que me hicieron bullying”.Tras las historias de Telesco, Lozano le pidió disculpas, aunque no fueron aceptadas. “Me denigraste de forma perversa”, sostuvo la influencer, para rechazar a la conductora.