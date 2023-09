Andrea Ghidone apuntó contra Pamela Sosa: “Ella encubrió a un asesino”

Andrea Ghidone fue a Intrusos y apuntó contra Pamela Sosa, por considerarla responsable de haber traído a Aníbal Lotocki desde Chile para ayudarlo a insertarse como cirujano al presentarle a varias famosas que lo consultaron, se atendieron con él y le dieron mucha popularidad.



“Era una sociedad. Pamela Sosa encubrió a un asesino. La veo insultando en la casa de Lotocki y digo ‘¿qué hace ahí?’ Vos lo trajiste a Buenos Aires y sos la responsable de lo que nos pasa a todas nosotras. No le creo nada a Pamela Sosa”, afirmó la vedette.



Ghidone se operó los ojos con Lotocki y no quedó conforme. Si bien no tiene problemas en su salud, le molesta que haya continuado operando y que todas sus compañeras hayan pasado por sus manos.



“Que pida disculpas porque del elenco se operaron casi todas”, destacó Andrea, mientras otra vedette que se operó con Lotocki, Mónica Farro, ingresó al estudio y reforzó los dichos de Ghidone: “Si no hubiese traído a esa persona, ninguna de nosotras estaría como está. Lo del Silvina nos mató a todos, yo creí que Silvina iba a poder salir adelante”.



Farro quiso remarcar que nunca lo defendió, aunque sus palabras, semanas atrás molestaron a quienes padecen los dolores tras sus cirugías. “Yo en 12 años nunca tuve un dolor. Hay una diferencia entre hablar bien de alguien o hablar de uno mismo”, se justificó.