Tinelli volvió a la TV con el Bailando: programa completo y detalles del rating

El ciclo comenzó con el clásico doblaje humorístico de cada comienzo de temporada, en este caso con Barbie, una de las películas del año.

Luego llegó la apertura del ciclo en el piso, con un cuerpo de baile y pantallas rodeando el estudio, en una gran puesta en escena.Flor Vigna fue la primera cantante en participar de la apertura, luego vino Carolina "Pampita" Ardohain, después llegó el turno de una performance del pintor Alfredo Segatori, al tiempo que Luck - Ra levantó la pista con su homenaje a Rodrigo Bueno.También estuvo Paula Cháves al ritmo de Dua Lipa y luego del número de Callejero Fino, Tinelli -con un esmoquin completamente negro- apareció en escena con su clásica cortina "Twist and shout"."Después de 34 años de ensayo, voy a decir esta frase por primera vez", dijo, alargando su clásico saludo."Al pe. . . estuve diciendo esta frase, porque había que decirla acá", agregó, y pidió que enfocaran a Daniel Vila, directivo del canal de Palermo, quien estaba acompañado de su esposa, Pamela David. "Señoras y señoras, ahora sí, lo digo donde lo tenía que decir: ¡Buenas noches, América!".En ese momento, el cantante mexicano Cristian Castro ingresó al estudio -con el pelo teñido de celeste- para cantar el tema oficial de ShowMatch.Posteriormente fue el turno del ingreso de los jurados del Bailando 2023: Marcelo Polino, Ángel De Brito, Pampita, y Moria Casán.El certamen de baile se volvió a realizar luego de cuatro años -la última vez había sido antes de la pandemia por coronavirus-.Noelia Pompa (bicampeona del certamen) y su partenaire, Sandro Leone, inauguraron la pista y después llegó el turno de la modelo Camila Homs, ex del mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul, junto al bailarín Nicolás Fleitas.A esa altura, Bailando 2023 ya dominaba el rating y sometía a El Trece y sus "Ocho Escalones" y tgerminaba con el dominio de "Go Talent" en Telefe."¡Hasta acá llegamos!", cerró Tinelli, antes de la medianoche."Gracias por acompañaros tantos años. Estoy muy feliz de volver a estar en la tele, de volver a intentarlo nuevamente. En la vida hay que perseguir los sueños, y nosotros somos perseguidores de sueños seriales".De esa manera,A las 22:00, Bailando 2023 llegó a los 12,9 puntos de rating y pasó a ser lo más visto de la noche, contra 11,9 de Telefe y 6,9 de El Trece, la casa anterior de Tinelli. .A las 22:14 logró su pico con 14,6, mientras que la emisora de San Cristóbal lo seguía con 13,4.A las 22:33 América estaba igualado con Telefe con 14 puntos, pero a las 22:56 el canal de Palermo se cortó solo arriba con 14,4 contra 13,8 de Telefe y 6,8 de El Trece.A las 23:19 el Bailando registra 13,4, Got Talent Argentina, se ubica en 12,7, mientras que un cuarto de hora después la ventaja se mantiene con 12,3 y 10,9 repectivamente.Y ya en el final, América lograba 11,7 contra 11,6 de Telefe para quedarse con el dominio de la noche.