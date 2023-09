Ronnie Arias contó que sufrió un ACV: “Me enteré en unos chequeos de rutina”

El humorista Ronnie Arias hizo una revelación en las últimas horas que dejó a muchos boquiabiertos. Es que contó que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), pero nunca sintió los síntomas, y que se enteró del mismo por un chequeo de rutina.



Quien se encargó de comentar lo que le pasó a Arias fue Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad), después de reproducir un audio del hombre en vivo.



“Es un ACV silente el que tuve, entonces ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la carótida o tiene que ver con algo del corazón. No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina”, explicó.



Ante el ruido que hizo su declaración, un especialista explicó en el programa de Carmen Barbieri por qué el humorista no sintió que tuvo un ACV.



“Es silente porque no le dio síntomas. Fue un hallazgo sin buscarlo... En las personas mayores de 45 años, vos podés encontrar en una resonancia cositas mínimas. Son tan chiquitos que, a veces, ni se informa”, remarcó el médico Claudio Waiburg.