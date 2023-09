Se conoció el nombre de la persona a la que Silvina Luna le dejó sus bienes

Espectáculos Cuál era la última voluntad de Silvina Luna y por quien será cumplida

Tras la triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna, se conoció que la modelo se había encargado de realizar los trámites de su herencia mientras estaba viva, y le dejó todos sus bienes a su único hermano, Ezequiel. Así lo confirmó la periodista Paula Varela en"A pesar de sus ganas de vivir, ayer me contaban un dato gente cercana e íntima que estuvo ayer en la clínica. Que si bien ella tenía ganas de vivir y trabajó con un montón de terapias, ella sabía que esto podía pasar y se preparó de alguna manera", aseguró.En ese sentido, la panelista analizó las decisiones a las que Silvina se enfrentó en sus últimas días y reflexionó: "Por eso, recién me preguntaba, si tal vez esta decisión rápida de Burlando, de pedir la autopsia, de plantar esto del homicidio y demás, no tiene que ver con algo hablado con Silvina, 'bueno, te pasa algo, ¿Cómo querés que accione?'. Es duro pero son cosas con las que ella se enfrentó en vida".