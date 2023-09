La ex de Kun Agüero enfrentó los rumores de engaño: “Ningún beso”

Si bien hace un mes se confirmó la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti, en los últimos días parecía haber una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, no duró mucho tiempo y comenzaron a circular videos de la joven muy apasionada con otro hombre.Es por eso, que medio del revuelo y de tantas idas y vueltas, enfueron a buscar a Sofía y le consultaron acerca de lo que estaba ocurriendo. "¿Hoy estás de novia o no con Sergio?", preguntó sin vueltas Santiago Sposato."No, no estoy en pareja. Es una persona que quiero un montón, que tengo mucho respeto y tenemos buen diálogo así que está todo bien”, aseguró la modelo y en cuanto a los motivos de la ruptura señaló: "Eso queda entre nosotros. Son problemas de pareja pero esta todo bien y como te digo, lo quiero un montón".Acto seguido, el periodista indagó acerca los polémicos videos que salieron a luz y le consultó: "¿Pudiste ver el video que puso en Instagram la cuenta gossipeame, que estabas vos supuesta a los besos atrás de la China Suárez?"."Vi algo pero nada, yo salí con amigos a bailar, nos estábamos divirtiendo en una mesa de boliche y nada más. Ningún beso, no hay beso de nada", sentenció.A comienzos de mes Sergio Kun Agüero le confirmaba en exclusiva asu separación de Sofía Calzetti tras varios años en pareja, si bien dejaba la puerta abierta a un reconciliación.Pero tal parece que la ruptura, al menos por parte de ella, va muy en serio porque este fin de semana fue captada a los besos en la famosa y de moda fiesta Bresh, mientras a su alrededor había varios famosos a puro disfrute."Vamos a arrancar esta mañana con un chisme que seguro dé que hablar y no con giladas de ‘Me miró el perfil tal’ para ver si pegan un portal y ¡entran al bailando! Algo que después que lo vi en una publicación me puse a investigar y ¡anduve averiguando varias cositas!”, escribió esta mañana Pochi desde sus historias virtuales en su cuenta Gossipeame.Acto seguido, detalló enigmática: “Fiesta Bresh, este fin de semana, veo que filman a una famosa y de fondo me encuentro a una chica, chocha de la vida charloteando y a los besos con un muchacho. Pienso, pero ella se separó hace muy muy poquito, las cosas no estaban muy definidas entre ellos… Mmmm”.