La decisión que tomó Wanda Nara con sus hijos

Wanda Nara había tomado la decisión de instalarse con cuatro de sus cinco hijos en Estambul, Turquía, mientras su marido Mauro Icardi desarrolla su carrera como futbolista del Galatasaray.



Pero ahora tomó una decisión que sorprendió a todos sus fans: se mudó a Italia con Francesca, Isabella, Constantino y Benedicto. En tanto, Valentino se quedó en Buenos para continuar su carrera como futbolista en River Plate.



A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió el proceso y reflexionó al respecto: “Viajá cada vez que puedas y como puedas. No importa el destino. Sólo cuenta el viaje, el camino, las millas, la ruta y con quién lo hagas”.



A su vez, subió una foto junto a los menores y escribió: “Viajando a mi segunda casa”. También mostró la decoración de su hogar y confesó: “La decoré con tanto amor y dedicación que cada vez que volvemos me vuelvo a enamorar”.



El destino en cuestión es Milán, donde vivió varios años con su ex Maxi López y también con su actual, Mauro Icardi. Y aunque si bien no lo confirmó, es probable que el viaje se trate de un plan de fin de semana con pronta fecha de regreso para Turquía, ya que los menores comenzaron oficialmente las clases en Estambul. (NA)