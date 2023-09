Caso Silvina Luna: la Justicia se niega a pedir la autopsia al cuerpo

Muerte de Silvina Luna: tres jueces se declararon incompetentes para ordenar la autopsia

“Se acaba de producir el peor de los resultados que es la muerte de Silvina. Lo que queda ahora, voy a ser claro y directo es: si no hay autopsia, no habrá juicio", declaró Pierri en C5N y agregó: "Acá es necesario que los jueces que se van declarando incompetentes, durante el día de hoy ya creo que ya es el tercero, llegue uno y diga que sí, vamos a hacer la autopsia".Para el abogado, la realización de la autopsia es importante para "probar e investigar si realmente esta causa de muerte se vincula con los actos del doctor Lotocki. Más allá de todo lo que comentamos y sabemos, si hay un hecho causal, una relación entre esta muerte, ese virus intrahospitalario, esa insuficiencia renal, todas estas consecuencias concatenadas de actos que terminaron en su internación de 79 días y su muerte”. "Lotocki se va a defender por supuesto. Va a decir miren a mí no me pueden juzgar nuevamente", aseguró Pierri."Hay un principio donde dice que a una persona no se la puede juzgar nuevamente pero claro, si en la autopsia se llega a probar esta vinculación, entonces hay que abrir una investigación de averiguación de causales de muerte. Esa es la carátula que tendría que llevar hoy esta investigación. De ahí en más se va a desandar todo. Es una batalla entre peritos médicos y químicos”, detalló el letrado.Tres jueces se declararon incompetentes para ordenar la autopsia de Silvina Luna, que murió el jueves en el Hospital Italiano luego de batallar varios meses con una enfermedad renal a causa de una mala praxis en una operación estética realizada por el médico Aníbal Lotocki en 2011.El titular del Tribunal Oral 28, Carlos Rengel, quien condenó a Lotocki, aseguró que no es su esfera ordenar la autopsia y solo hizo caso al pedido del fiscal Sandro Abraldes, que ordenó la preservación del cuerpo de la actriz. Tras ello,el caso pasó al juez subrogante Alejandro Ferro, en el juzgado 36 de Capital donde Fernando Burlando inició un expediente por homicidio. En ese caso, el magistrado también se declaró incompetente y un tercer juez, Luis Schlegel, delegó la decisión de realizar la autopsia del cuerpo.Según precisó el Fernando Burlando que representa a la víctima, todavía "no se decidió la autopsia, se decidió preservar el cuerpo de Silvina". Además, señaló que "puede quedar cinco años en la morgue" y pidió "respetar a la familia, hacer la diligencia y notificar a todas las partes".En una entrevista en C5N, Burlando reclamó que se haga la diligencia "a ver si existe un nexo causal o no". En ese sentido continuó: "A ver si Lotocki tiene que ver con esta muerte, con este homicidio o no, que es lo que denunciamos, y que le entreguen el cuerpo a la familia así la puede despedir".