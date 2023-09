Cuál era la última voluntad de Silvina Luna y por quien será cumplida

Sociedad Amigas íntimas de Silvina Luna contaron cómo fueron sus últimos minutos

Tras la muerte de Silvina Luna, se conocieron algunos detalles de sus últimos momentos de lucidez en el Hospital Italiano, donde estaba internada desde el 13 de junio. En su programa, Ángel De Brito reveló cuál fue el pedido que le hizo a su hermano Ezequiel en caso de no salir nunca de la terapia intensiva, y aseguró que él ya inició los trámites para cumplírselo.. Hoy estuvieron hablando con Alejandra Darín, la presidenta de la Asociación”, dijo el periodista al aire de LAM (América).Los restos de Silvina permanecerán allí por 10 años. Pasado ese tiempo, se hará la cremación y traslado al nicho cenicero, según informa la Asociación Argentina de Actores en su página web. “El pago del procedimiento y los gastos administrativos de Chacarita corren por cuenta del deudo”, aclaran.El momento exacto en el que el hermano de Silvina Luna decidió desconectarlaPara el joven, el proceso no fue nada fácil, ya que se enfrentó a la situación más difícil de su vida. En LAM (América), Ángel De Brito dio algunos detalles de cómo fue el momento exacto en el que optó que extubaran a la rosarina, que tenía un shock séptico.“Fpara el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana. Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, aseguró el periodista sobre el cuadro irreversible de la querida actriz. (Todo Noticias Show)