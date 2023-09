Muerte de Silvina Luna: harán la autopsia ya que el fiscal la considera “vital”

Espectáculos Famosos manifestaron su dolor por la muerte de Silvina Luna

AUTOPSIA

Este jueves Silvina Luna murió a los 43 años tras permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano. En las últimas horas, su salud se había complicado a raíz de una bacteria.Este miércoles, en horas de la tarde, se supo que la ex Gran Hermano había sido intubada nuevamente.“Hoy se cumplen 78 días desde su internación, desde aquel 13 de junio que ingresó. Hoy Silvina fue intubada nuevamente”, dijo la cronista de Entrometidos en la tarde (NET TV), el ciclo que conduce Carlos Monti.Y agregó: “Ella sigue en terapia intensiva, recordamos todos que el último parte médico hablaba de encefalopatía de origen multicausal a raíz obviamente de su estado, está muy débil”.“Hay un hermetismo total de parte de la familia en cuanto a que no pueda divulgarse ningún tipo de información”, aclaró la periodista, quien también aseguró que Silvina estaba “muy flaquita y muy débil”.“Fuentes oficiales no están pudiendo dar información. El otro punto importante que están dialogando ahora es que Silvina está muy débil aún con kinesiología, aún con apoyo psicológico, aún con nutricionista. Está muy débil”, cerró.Además, Ángel de Brito sumó más detalles y aclaró que Silvina estaba “muy complicada”."Antes de irnos queríamos hablar de algo que prometimos que es la salud de Silvina Luna. Habrán visto por varios medios en el día de hoy que Silvina fue nuevamente intubada. Ella está muy delicada, esa es la verdad", dijo el conductor en LAM (América, lunes a viernes a las 20)."No quiero profundizar en detalles pero hay cadenas de oración, están los familiares y amigos muy conmovidos, yendo bastante a la clínica. Obviamente ella está muy débil y le apareció en estas horas otra bacteria así que es bastante complicado el tema", señaló después.Y agregó: "Quería aclarar esto porque se estuvieron diciendo estos días muchas cosas que lamentablemente no son ciertas: Silvina no está mejor, su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta la situación anterior"."Ya habíamos hablado de Silvina en su momento que era un riesgo volver a intubarla por todas estas técnicas intervencionistas. Cualquier cánula que le ponen puede sumar una infección nueva que es sumar más conflictos de salud a los que ya tiene", concluyó.Este jueves Jorge Rial contó en su programa en Radio 10 que. "La familia de Silvina Luna decidió desconectarla", dijo el conductor de Argenzuela.Unas horas más tarde, se confirmó que Silvina había fallecido en el Hospital Italiano.El fiscal general Sandro Abraldes solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene. Este jueves por la noche, la Asociación Argentina de Actores y Actrices informó que “se suspendió hasta nuevo aviso la despedida de la actriz Silvina Luna en el panteón de Actores” del Cementerio de la Chacarita.Poco antes de las 21, el periodista Ángel de Brito leyó en el programa LAM (América) el oficio de la Cámara Nacional de Casación en lo Correccional y Criminal en el que se ordenó la suspensión del entierro del cuerpo de Luna para trasladarlo a la Morgue Judicial donde se le practicará la necropsia.por las lesiones graves sufridas por Luna y por otras tres mujeres. “El resultado muerte provocado importa una ‘situación nueva’ en la sustanciación de este proceso penal que amerita el aseguramiento de los presupuestos de realización de dicha práctica, en procura de la máxima consolidación de la teoría del caso de la Fiscalía en el recurso de casación que actualmente se encuentra en trámite”, indicó Abraldes en el texto de dos páginas.“Tras haber tomado conocimiento del fallecimiento de Silvina Luna en el día de la fecha, esta Fiscalía Generaldel cuerpo a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional”, comienza la argumentación del pedido de la fiscalía ante el tribunal de alzada que deben decidir el futuro de Lotocki tras el fallo de primera instancia interpuesto en febrero de 2022.“Se torna también imperiosa la producción de la medida de prueba requerida, dada la proyección que -desde el ámbito científico- podrían tener las conclusiones que se obtengan a partir de dicha autopsia e incluso estudios complementarios, en la salud de las otras tres personas damnificadas que existen en estas actuaciones: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Belén Xipolitaxis”, suma en su argumento el representante del Ministerio Público Fiscal.El fiscal también le informa a los camaristas que “ha entablado comunicación telefónica con el letrado patrocinante de la querella, Dr. Fernando Burlando, quien se manifestó en total acuerdo con los términos de esta presentación”.Por último, solicita dos medidas: “Ordenen a las autoridades del Hospital Italiano de Buenos Aires que de inmediato arbitren los medios necesarios para la adecuada conservación del cuerpo”., con adecuada conservación en frío para su posterior autopsia y demás exámenes periciales que se solicitarán en las próximas horas, con adecuado control de todas las partes de este proceso penal”.