Famosos manifestaron su dolor por la muerte de Silvina Luna

La modelo y actriz Silvina Luna, quien murió hoy a los 43 años tras una larga internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue despedida a través de las redes y los medios de comunicación por famosos, amigos y allegados que manifestaron su dolor ante su partida."Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor", indicó en un comunicado la Asociación Argentina de Actores.“Es una chica que estaba llena de vida, ella vivía cada día intensamente”, agregó la comediante y conductora.Silvina Luna había ingresado a esa clínica del barrio de Almagro con un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda, a causa de la aplicación de un tóxico en su cuerpo a partir de un tratamiento estético practicado en 2011 por el médico Aníbal Lotocki.Colegas y allegados a la actriz manifestaron su impotencia y pidieron justicia.La actriz Gladys Florimonte, también amiga de Silvina, manifestó en “Intrusos” el “dolor indescriptible” que siente por su muerte y dijo entre lágrimas: “La verdad que no lo podemos creer, estoy muy nerviosa, Silvina tenía un dolor insoportable. Pido que investiguen de verdad. Tengo una impotencia tan grande... Pido que vaya preso Lotocky. Tiene que pagar, tienen que investigar, Recibimos amenazas de la abogada de Lotocki. Ella luchó hasta el final pobrecita. Es increíble que se haya ido", dijo conmovidaEl periodista Jorge Rial dijo en su programa “Argenzuela” (C5N): “No murió. la mataron. Mientras Silvina murió Lotocki quiere volver a operar.En pocas palabras, Ángel De Brito expresó en las redes su dolor: “Qué tristeza enorme”, escribió.El Polaco, ex pareja de Silvina Luna, subió una foto de ellos dos juntos poniendo música tipo djs: “Q.E.P.D #justiciaporsilvina”, escribió entre emojis de llantos, tristeza y corazones partidos.El actor Nicolás Scarpino también la recordó con afecto. “Qué injusto, qué tristeza, por favor. Se te va a extrañar Silvina querida. Una hermosa compañera. Una mujer preciosa por dentro y por fuera. Un sentido abrazo para toda la familia. QEPD. Justicia por Silvina”, pidió.En tanto Gabriela Trenchi, denunciante de Lotocki: “No tengo palabras, tengo un dolor en el pecho por la impunidad y no entiendo que se siga muriendo más gente. Ya está no la tenemos más entre nosotros”.La famosa conductora Verónica Lozano se despidió también en las redes y escribió: “Hermosa Moon, descansá en paz”.Por su parte, Luciana Salazar manifestó su tristeza con emotivas palabras: “Ay Dios la peor noticia, de una vez por todas justicia”.“Q.e.p.d. Silvina, que encuentres la paz eterna. Desde mi humilde lugar, mucha fuerza y amor para tu familia y amigos... Ellos tienen como legado tu valentía, fuerza y voluntad... Hermosa, no perdiste tu lucha, has ganado el cielo”, manifestó Lizy Tagliani.El director de teatro José María Muscari compartió una foto junto a la modelo y escribió. “Volá alto mi querida Sil. Siempre fuiste pura luz y ahora serás magia y luminosidad. Fui feliz de quererte, nuestras risas rebotan en mis emociones hoy”, expresó.