Santiago del Moro habló sobre la posible fecha de inicio de Gran Hermano

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, dio detalles respecto del comienzo de un nuevo reality, luego del éxito que tuvo entre 2022 y 2023.



La última edición de GH 2022 superaba día tras día los números en el rating, de modo que todas las noches se ubicaba como el programa con mayor audiencia.



Ante la alta aceptación del público, se especuló con que se podría realizar otro reality para finales de este año. Incluso, el propio del Moro había asegurado que ya estaban trabajando en ello en marzo.



Sin embargo, esa teoría no corre. “La verdad que todavía no tenemos fecha, en estos días se va a saber y en esta semana voy a poder confirmar cuando”, expresó en las últimas horas a LAM (América).



“Marzo nunca fue una posibilidad, febrero quizás sí podría ser. Hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año. Se ha dicho de todo pero todavía no tengo la posta”, destacó el conductor del concurso que ganó Marcos Ginocchio en febrero pasado.



Sobre una posible cancelación de Gran Hermano por el contexto que vive el país, dijo: “No, pensá que este programa arrancó en 2001, imaginate lo que era la Argentina en ese momento. Estos días se está definiendo, creo que va a ser pronta la definición”.



“Estamos expectantes, el equipo de casting ya arrancó a trabajar, así que en los próximos días estarán llamando a la gente. Hay gente anotada de más de noventa años”, aseguró.