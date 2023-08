La disputa millonaria entre Fátima Florez y su exmarido Norberto Marcos

Fátima Florez y su ex marido Norberto Marcos estarían en la disputa de un divorcio millonario luego de 20 años de casados. Aunque la humorista confirmó su reciente relación con el político Javier Milei, todavía tiene asuntos por resolver con su matrimonio anterior.



La actriz y su exesposo trabajaron juntos durante muchos años en las presentaciones de teatro de Fátima. Sin embargo, con su separación comenzaron los problemas de dinero.



Según revelaron en A La Tarde, Fátima estaría descontenta al no recibir el dinero que ganó durante la última temporada de teatro en Villa Carlos Paz. A este problema se le sumó que le desaparecieron 80 mil dólares de su placard.



Diego Esteves explicó lo que sucedería con lo recaudado en el teatro. "Cerró por 250 mil dólares, unos 100 millones de pesos al cambio de aquel momento. Después hay que pagar a los bailarines y los departamentos", explicó el periodista.



"Yo no tengo la cifra, pero sí puedo decir que Fátima estaba muy disconforme en las últimas temporadas. Ella decía que lo que recaudaba en cuanto a público, no se reflejaba en la plata que ganaba. Y eso, se lo hacía saber a Norberto", añadió Cora Debarbieri.



En los últimos días se supo que Fátima Florez y Javier Milei llevaban alrededor de 45 días de noviazgo. Esta noticia habría sorprendido al exmarido de la actriz, quien tenía esperanzas de volver a intentarlo con ella.



Norberto debió ser atendido de urgencia y muchos relacionaron este hecho con la nueva vida romántica de Fátima Florez. "No está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble", aseguró Paula Varela en Socios del Espectáculo. El empresario tiene un delicado estado de salud desde que en 2006 sufrió un infarto y debió ser operado 4 veces por ello.



Paula Varela además reveló que Norberto no quiso hablar sobre la relación de Fátima y el candidato a presidente por La Libertad Avanza. "Paulita no quiero hablar…”, leyó la periodista el mensaje de Norberto y añadió: "Él ayer se fue a hacer chequeos médicos. Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón". (NA)