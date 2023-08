Si hay fotos, hay video: los cambios de look de Sol Pérez

Es semana, Sol Pérez se mostró recostada en la cama vistiendo un conjunto de ropa interior compuesto por un corpiño deportivo satinado en tono azul oscuro y una clásica bombacha negra.“Dormir hasta las 8 en mi semana es un lujo, pero apenas dormí 3 horas anoche. ¡Ahora sí, buen día y a estudiar!”, escribió la mediática, quien se encuentra rindiendo las últimas materias de su carrera de abogacía.Luego, elevó la apuesta al capturarse en un espejo, luciendo nuevamente su conjunto de lencería, al que añadió un pantalón de jogging negro de tiro bajo. Siguiendo las tendencias actuales, permitió que los extremos de la bombacha se asomaran por debajo de la prenda.Pero con el pasar de las horas fue por más y lució una serie de looks sumamente llamativos y variados.El video comienza con Sol vistiendo un pantalón negro combinado con un mini top que dejaba su lencería a la vista.A medida que avanza, se suceden los cambios de atuendo: una remera negra con pantalón camuflado, un top blanco que se une a un jean gris reveladoramente ajustado a la cámara, y un conjunto de top turquesa con pantalón vaquero.Sin embargo, el video aún tiene más sorpresas reservadas. En los siguientes segmentos, Sol Pérez continúa deleitando a su audiencia con una gama de estilos únicos.La secuencia incluye un look en colaless que combina con un buzo oversize crema, mostrando su habilidad para fusionar comodidad y sensualidad.Además, aparece luciendo una calza verde acompañada de una remera negra. En otro instante, destaca un top negro que complementa con jean, detalla Los Andes.“¿Que look les gustó más?”, interrogó a sus fans.