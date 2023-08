Lucas Alario y Agustina Albertario anunciaron su separación

La jugadora de la Selección Argentina de hockey, Agustina Albertario, confirmó su separación del futbolista Lucas Alario, mediante un comunicado en sus redes sociales y reveló cual fue el motivo: "No es nada fácil".Aunque los rumores de separación, la jugadora de hockey fue quien despejó las dudas con una profunda reflexión que publicó vía Instagram. "Con Luqui decidimos separarnos". Y continuó : "Hoy te dejo ir y cierro de una vez por todas este capítulo contigo. Me llevo para siempre todos los aprendizajes", detalló sobre su vínculo con el delantero.Después, reconoció que junto a Alario no están atravesando la misma etapa en cuanto a sus carreras profesionales. Mientras ella se prepara en Argentina con Las Leonas para los Juegos Olímpicos de París 2024, el delantero se desempeña en el Eintracht Frankfurt de Alemania: "Nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil".Ambos deportistas habían confirmado su relación en diciembre de 2021, aunque personas cercanas a la pareja sostenían que habría comenzado muchos meses antes: "Nos queremos y respetamos mucho. Él es una persona increíble. Gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento", cerró Albertario.Hasta ahora el futbolista surgido en Colón de Santa Fe no emitió ningún comentario al respecto en sus redes sociales y aún mantiene fotos con su ex pareja en su cuenta de Instagram.