“Es una mujer formidable y superlativa”, expresó Milei sobre Fátima Florez

Espectáculos Fátima Florez dio detalles de su flamante relación con Javier Milei

Desde que el lunes se conoció la noticia de la relación entre Javier Milei y Fátima Florez, el romance no para de sumar nuevos capítulos. Primero fue el asombro generalizado por la confirmación del rumor y pronto, se comenzaron a ver los gestos de ambos demostrando que aunque hace solo 45 días que están juntos, la relación avanza.Tal es así que en el mediodía del jueves, el candidato liberal le dedicó un romántico mensaje a su novia en el momento menos esperado: en un hotel porteño, durante su presentación en el Consejo de las Américas, rodeado de empresarios y ejecutivos de los Estados Unidos. En ese contexto y mientras planteaba cuál sería su plan de gobierno, Milei adelantó que en su gestión realizaría un giro de 180 grados y que será uno que dure tres generaciones.“El verdadero cambio de verdad, uno de 180 grados, que dicho en 3 generaciones da 540 y todos saben qué significa”, comentó el candidato libertario y agregó en alusión a su nueva pareja: “Le mando saludos”.Una vez terminada su presentación, Milei habló en una rueda de prensa y volvió a referirse a Fátima cuando le consultaron si la humorista lo había enamorado por haber imitado a Cristina Fernández de Kirchner. “dijo esquivando la pregunta.“Es muy importante el rol de los afectos. El rol de los amigos. El rol de ‘540′, que algún día lo sabrán. El rol del ‘jefe’, porque sin ‘el jefe’ esto no hubiera sido posible”, había leído Javier Milei en su discurso tras las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron el pasado domingo 13 de agosto y en la que el líder libertario resultó el precandidato más votado. Días después y con la noticia blanqueada, esas palabras cobraron otro sentido.Según el relato de Calabró, ellos se conocieron en el programa de Mirtha Legrand, que se grabó el 3 de diciembre de 2022. “Fátima imitó a Cristina Fernández de Kirchner y ahí armaron como un paso de comedia donde él la peleaba”, explicó y aclaró que en ese momento no pasó nada porque ella estaba casada con Norberto Marcos, quien fuera su marido durante 22 años. Fue el jefe de prensa de la imitadora y actriz, Alejandro Veroutis quien oficio de celestino cuando semanas atrás lo invitó a Milei a verla al teatro. En ese momento no pudo asistir pero hubo intercambio de números de celulares y comenzó el contacto entre ellos vía WhatsApp.“Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano además de muy inteligente “, le confesó la humorista a Marina Calabró.Por su parte, el libertario también confirmó la relación: “Me dijo que el domingo de las elecciones, antes de ir al búnker estuvo con ella. ¿No viste que yo llegué casi en estado zen?”. Calabró dijo que “hay mucho pernocte, él entra con su auto a la cochera de la casa de Fátima, en el barrio de Belgrano. Otro dato es que ya hicieron una primera tímida salida a un lugar escondido, medio cerrado, en complicidad con el dueño para que no los alcancen las cámaras”. (Teleshow)