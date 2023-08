“No sabemos qué pasó con Mariano Caprarola”, dijo la abogada de Aníbal Lotocki

A pesar de que Aníbal Lotocki tiene una condena a cuatro años de prisión, como la sentencia no está firme, el cirujano no está tras las rejas. Se encuentra recluido en su casa de Zona Norte, casi sin salir de su domicilio, especialmente después de la muerte de Mariano Caprarola, que públicamente lo acusó de haber dañado su salud al inyectarle "muerte".



Intrusos lo fue a buscar, pero Lotocki no quiso hablar. Quien envió un audio fue la abogada del médico, Ileana Lombardo, que trató de despegar a su defendido de la responsabilidad por haber atendido a Caprarola.



"No hay un parte médico oficial, no conocemos los antecedentes médicos, esto no está judicializado", se atajó la abogada de Lotocki, aclarando que Caprarola nunca denunció a Lotocki ni civil ni penalmente.



"No puedo hablar ni opinar de lo que no sé, no sabemos qué pasó con Caprarola", afirmó Ileana Lombardo, al tiempo que en Intrusos destacaron que los familiares del productor de moda no tienen intenciones de denunciar a Lotocki, ahora que Mariano ya no está.



Anibal Lotocki tiene múltiples causas abiertas por mala praxis, entre ellos muchas figuras del espectáculo que se encargaron de denunciarlo públicamente.



Algunas de las celebridades que aseguraron tener lesiones graves como consecuencia de las intervenciones con Lotocki fueron Silvina Luna, Stefania Xípokitakis, Gabriela Trenchi, Mariano Caprarola, Fran Mariano y su ex pareja, Pamela Sosa.